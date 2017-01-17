Свыше 900 российских школ закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Москва, 17 января. Свыше 900 школьных учреждений и 15 детсадов в России приостановили работу по причине гриппа и ОРВИ. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, для того, чтобы предотвратить негативные последствия и для прерывания эпидемиологического процесса в коллективах на второй неделе, беря во внимание учет заболеваемости детей дошкольного возраста и учеников, в настоящее время закрыты на карантин 901 школа и 15 детских садов.

Как отметила глава ведомства, грипп и острые респираторные вирусные инфекции охватили свыше полусотни субъектов Российской Федерации.

Напомним, накануне школы в Якутии, в которых обучаются более 60% всех школьников столицы, было решено закрыть не недельный карантин. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска.