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КНДР грозит уничтожить формирующееся в Южной Корее подразделение спецназа
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КНДР грозит уничтожить формирующееся в Южной Корее подразделение спецназа

Сегодня 7:44
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КНДР грозит уничтожить формирующееся в Южной Корее подразделение спецназа

Сеул, 17 января. Власти КНДР пригрозили ликвидировать южнокорейское подразделение специального назначения, целью которого является уничтожение высшего руководства Севера в случае военного конфликта. Об этом сегодня сообщает агентство Ренхап.

По информации агентства, данный спецназ станет первой мишенью высокоточных ударов в том случае, если он станет угрозой для властей КНДР. На сегодняшний день напряженность на полуострове остается значительной, поэтому всякий, даже небольшой инцидент, может вылиться в полномасштабную войну.

Напомним, ранее оборонное ведомство Республики Корея объявило о намерении в 2017 году создать полк спецназа, главная задача которого станет ликвидация военного командования КНДР в случае развертывания войны.

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