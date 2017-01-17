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Жители Нагасаки спасаются от разлившейся на автостраде соляной кислоты
Происшествия

Жители Нагасаки спасаются от разлившейся на автостраде соляной кислоты

Сегодня 7:54
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Жители Нагасаки спасаются от разлившейся на автостраде соляной кислоты

Токио, 17 января. Жители японского города Сасэбо в префектуре Нагасаки получили тревожные сообщения в связи с пугающим инцидентом: более 2000 литров соляной кислоты оказались разлиты на автодороге из-за ДТП с участием грузовика. 

По данным экстренных служб, авария произошла из-за обледеневшего дорожного покрытия. Во время ДТП три контейнера с соляной кислотой упали на шоссе, и их содержимое разлилось, частично попав в протекающую неподалеку реку Аиноура.

Разлитая соляная кислота активно вступает в реакцию с водой, образуя хлор. В связи с этим власти префектуры запретили приближаться к отравленной кислотой и хлором реке. Жителей города просят не открывать без необходимости окна в домах, чтобы выделяемый кислотой хлор не привел к массовым отравлениям. На данный момент сведений о пострадавших нет, чрезвычайные службы занимаются ликвидацией химической утечки.

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Валентин Меликов
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