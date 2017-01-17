МЧС Киргизии возобновило работы на месте крушения Boeing-747 под Бишкеком

Бишкек, 17 января. Силы министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизии возобновили работы на месте крушения Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines, который упал на дачный поселок Дача-Суу, расположенный неподалеку от международного аэропорта «Манас». В мероприятиях задействованы несколько десятков человек и спецтехника.

По словам главы МЧС Киргизии Кубатбека Боронова, предполагается, что под завалами на месте крушения грузового самолета могут находиться тела погибших жителей дачного поселка. К настоящему моменту место крушения очищено от мелких фрагментов самолета. В дальнейшем будет решаться вопрос вывоза более крупных остатков после крушения.

«Поисковые мероприятия возобновились в 08.00 по местному времени, в них задействованы около 50 человек, а также спецтехника», — отметили в чрезвычайном ведомстве Киргизии.

В дальнейшем власти Киргизии передадут представителям Международного авиационного комитета черные ящики, извлеченные из обломков самолета.

Напомним, на данный момент идентифицированы тела 32 погибших в катастрофе, не обнаружено тело одного из членов экипажа. Каждый третий из погибших — ребенок.