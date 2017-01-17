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Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены
Общество

Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены

Сегодня 7:22
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Ученые раскрыли три главных качества идеальной жены

Берлин, 17 января. Исследователи Германии сумели раскрыть три главных критерия, на которые ориентируются мужчины, принимая решение о выборе жены.  

Как утверждают немецкие специалисты, в первую очередь мужчина хочет, чтобы его вкусно кормили, соответственно, умение женщины вкусно готовить — критерий номер раз. Поев, мужчина хочет видеть рядом с собой привлекательную женщину: то есть внешняя привлекательность — критерий номер два. И, наконец, мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти лет — именно такая возрастная категория исследовалась в Германии — на третье место ставят критерий сексуальной совместимости.

Эти результаты немецким ученым показались настолько важными, что они поделились ими с журналистами.  

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Алексей Громов
#ученые #германия #идеальная жена
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