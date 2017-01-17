Боевики атаковали полицейский КПП в Египте, восемь убитых

Каир, 17 января. Не менее восьми сотрудников полиции Египта были убиты при нападении неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт на территории провинции Вади-эль-Гедид. Нападение произошло вечером в понедельник.

По данным министерства внутренних дел Египта, в ходе перестрелки с полицией были убиты двое нападавших. Еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Перестрелка произошла на КПП «Аль-Накаб», расположенном в 80 км от столицы провинции, города Аль-Харга.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за совершенное нападение. Власти подозревают в причастности к нападению на полицейских запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство», египетские сторонники которой неоднократно использовали схожую тактику для нападения на полицию и силы безопасности в Египте.

Напомним, в новом году в Египте уже произошло несколько нападений, связанных с ИГ.