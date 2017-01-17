Китайский чиновник поплатился работой за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом

Пекин, 17 января. Чиновник из китайской провинции Хэбэй был уволен со своего постав за «серьезное нарушение политической дисциплины»: в социальной сети Sina Weibo он назвал бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом.

Как сообщает газета Global Times, своего поста лишился заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ. Таким образои он был наказан за то, что в своем аккаунте написал, что Мао Цзэдун является «дьяволом». При этом он назвал мероприятия в честь дня рождения Мао Цзэдуна «крупнейшим в мире поклонением культу».

Также, как пишет издание, он «высмеял усилия китайского правительства бойкотировать западные ценности».

Помимо увольнения Цзо Чуньхэ вынесли административное предупреждение. По данным издания, мужчину обвинили «в серьезном нарушении партийной дисциплины». Его аккаунт в Weibo был удален.