Мощные льды заблокировали караван судов в порту Чукотки

Анадырь, 17 января. Целый караван из четырех судов оказался в ловушке в акватории Восточно-Сибирского моря неподалеку от чукотского порта Певек. Из-за сложнейшей ледовой обстановки даже ледоколы оказались неспособны выбраться из льдов. В МЧС Чукотки подчеркнули, что ситуация не носит чрезвычайного характера и в ближайшее время каравану помогут выбраться из ледовой ловушки.

«В 50 км от городского округа Певек, в акватории моря, находится караван из четырех судов — два ледокола и два сухогруза. Сложная ледовая обстановка не позволяет им в короткие сроки выполнить лоцманскую проводку и совершить выход, — объяснил ситуацию начальник управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров. — Толщина льда выше 1 метра, сильное сжатие и торосы выше 2,5 метров».

Как подчеркнули в МЧС, суда снабжены всем необходимым и способны длительное время держаться в ледяном плену. В ближайшее время чукотские власти организуют разведку ледовых полей с вертолета и на помощь зажатым льдами судам отправится ледокол «Адмирал Макаров». Как передает ТАСС, караван из четырех судов доставил в арктический регион строительные материалы для пирса российской плавучей АЭС «Академик Ломоносов».