Видео пролетающего над Омском метеорита появилось в Сети

Омск, 17 января. Интернет-пользователи бурно обсуждают появившееся в Сети видео падения якобы метеорита в Омске. Местные жители оставляют радостные комментарии о том, что у них теперь тоже есть «метеорит не хуже челябинского».

Видеозапись сделала камера видеорегистратора. На видео видно, как в ночном небе летит некий яркий объект, гаснущий через несколько секунд.

По словам автора видео, момент был запечатлеет накануне, 16 января, около 18.50 по местному времени на мосту в сторону улицы Завертяева в Омске.

Некоторые местные жители в комментариях также подтвердили, что видели необычный объект. Один из пользователей сообщил, что наблюдал явление с улицы Бархатовой. «Упал где то в районе с. Омский», — добавил он.

Отметим, что не все согласны с тем, что яркая вспышка в небе действительно метеорит. Некоторые пользователи предположили, что в атмосфере сгорела одна из ступеней ракет, запускаемых с Байконура.