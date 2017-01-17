Кража топлива стала причиной отключений электричества в Якутии — прокуратура

Якутск, 17 января. Причиной отключений электроэнергии в селе Колымское в Якутии стали хищения топлива.

К такому воду пришли сотрудники прокуратуры республики, проводившие проверку по факту ограничения подачи энергии из-за дефицита топлива.

Напомним, что в связи с недостатком топлива на дизельной электростанции в Нижнеколымском районе, была ограничена подача энергии в жилые дома, детский сад и школу.

В сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры говорится, что в ходе проверки были выявлены факты хищения топлива персоналом электростанции.

Отмечается, что по результатам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела в отношении электромонтера электростанции, а также машиниста электростанции.

Также, следователи возбудили уголовные дела в отношении старшего мастера электростанции, подозреваемого в растрате или присвоении, совершенных с использованием своего служебного положения.