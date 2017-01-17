Обманувшие фермеров на 5 млн рублей мошенники пойдут под суд в Приамурье

Благовещенск, 17 января. Обвиняемые в мошенничестве, жертвами которого стали фермеры, предстанут перед судом в Амурской области. Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на пять миллионов рублей. В общей сложности, обвинения предъявлены пятерым подозреваемым.

По данным полиции, в феврале 2014 года житель Благовещенска, бывший юрист, вместе со своими знакомыми решили «заработать» на фермерах. Они ездили по населенным пунктам Приамурья и заключали с ними сделки купли-продажи сои. При этом мошенники втирались в доверие к своей жертве: они вывозили товар и обещали завести деньги чуть позже. Денег фермеры так и не увидели.

Следователям удалось доказать участие мошенников в четырех эпизодах. Участников преступной группы задержали в Хабаровске. Организатор скрывался от полицейских, но и его нашли, в Благовещенске в июне 2015 года.

Теперь они ожидают суда. Ранее один из участников банды заключил досудебное соглашение. Суд признал его виновным и назначил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.