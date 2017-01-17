Министр труда РФ пообещал россиянам, что их зарплаты вырастут

Москва, 17 января. Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что россиян ожидает рост заработных плат.

Топилин отметил, что россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат.

По его словам, положительная тенденция к повышению заработной платы была зафиксирована еще с лета 2016 года. Глава Минтруда пояснил, что данная тенденция будет продолжаться в 2017 году.

Кроме того, росту доходов россиян будет способствовать и выполнение «майских» указов президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого Топилин добавил, что в текущем году ведомство не ожидает уровня безработицы, аналогичного 2016 году.