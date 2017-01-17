Трамп выступал за санкции против РФ до выборов — CNN

Нью-Йорк, 17 января. Американский телеканал CNN сделал подборку из публичных высказываний избранного президента США Дональда Трампа о России, записанных в различное время до президентских выборов 2016 года в США. Журналисты отмечают, что до президентской гонки Трамп выступал за введение санкций против России и называл РФ «геополитическим врагом номер один».

Так, например, в 2014 году Трамп поддержал предвыборное заявление кандидата в президенты США Митта Ромни, который тогда проиграл Обаме.

«Митт был прав, и он был прав, когда заявил, что Россия это огромная проблема, — заявил тогда Трамп. — И все над ним посмеялись, включая определенные медиа, кстати. И вышло так, что он был абсолютно прав — посмотрите, что Россия делает с Ираном и как они взяли под контроль ситуацию в Сирии».

Вполне ясно высказывался Трамп и по поводу санкций против РФ.

«Мы определенно должны ввести санкции, — заявил Трамп по другому случаю. — И мы должны показать свою силу. Я лишь надеюсь, что Обама, чтобы показать себя мужиком, не сделает какой-нибудь глупости».

Напомним, в ходе президентской гонки в США Дональд Трамп стал мишенью для критиков из-за заявлений о готовности «поладить» с Россией и президентом Путиным.