Немецкие ученые назвали три главных качества идеальной женщины

Берлин, 17 января. Ученые из Германии выделили три основных критерия, на которые в первую очередь обращают внимание мужчины при выборе будущей жены.

Немецкие специалисты провели исследование, в основу которых легли наблюдения за мужчинами от 20 до 50 лет. Выяснилось, что первое, что важно для мужчины — женщина должна вкусно готовить.

На втором месте при выборе спутницы жизни оказалась внешняя привлекательность. На третьем месте — ее умения в сексе. При этом немцы посоветовали дамам почаще выполнять сексуальные фантазии своих избранников.

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Ранее сообщалось, что группа американских ученых провела множество исследований, результаты которых не сильно их порадовали. Оказалось, что более 90% представительниц слабого пола страдают от отсутствия регулярной половиной жизни.