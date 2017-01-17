Пожалели: Обама покидает Белый дом с рейтингом популярности в 58%

Вашингтон, 17 января. Действующий президент США Барак Обама уходит из Белого дома с рейтингом популярности, составляющим 58%.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Институтом Гэллапа, рейтинг Обамы, который уже 20 января покинет Белый дом, на данный момент составляет 58%.

Отмечается, что данный показатель упал ниже планки, установленной в 1993 году Джорджем Бушем-старшим.

Добавим, что участниками опроса стали 1032 совершеннолетних граждан Соединенных Штатов. Опрос проводился с 4 по 8 января.

Вместе с тем, социологи утверждают, что за последние месяцы популярность Обамы лишь немного снизилась, хотя до этого был зафиксирован рост.

На пике своей популярности Барак Обама находился в самом начале своего первого президентского срока (69%).