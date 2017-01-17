Российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти

Владивосток, 17 января. Специалисты Дальневосточного федерального университета работают над созданием новейшей электронной памяти.

Сообщается, что обнаруженный научным сотрудником ДВФУ Олегом Третьяковым «скирмионный эффект Холла», даст возможность создать более быструю, дешевую, надежную и энергонезависимую электронную память.

Отмечается, что над проектом работает международная группа исследователей из России, Японии, США и Германии.

По словам Третьякова, скирмионы, являющиеся топологически нетривиальными конфигурациями магнитного спина с вихреподобной структурой, могут войти в основу будущих магнитных технологий памяти.

Отметим, что размер скирмионов может быть уменьшен до нескольких нанометров.

Кроме того, подобная память будет сохранять информацию даже при выключении питания.