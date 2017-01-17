FAN-TV Лента новостей
Российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти
Технологии

Российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти

Сегодня 6:05
50

Российские ученые работают над созданием инновационной электронной памяти

Владивосток, 17 января. Специалисты Дальневосточного федерального университета работают над созданием новейшей электронной памяти.

Сообщается, что обнаруженный научным сотрудником ДВФУ Олегом Третьяковым «скирмионный эффект Холла», даст возможность создать более быструю, дешевую, надежную и энергонезависимую электронную память.

Отмечается, что над проектом работает международная группа исследователей из России, Японии, США и Германии.

По словам Третьякова, скирмионы, являющиеся топологически нетривиальными конфигурациями магнитного спина с вихреподобной структурой, могут войти в основу будущих магнитных технологий памяти.

Отметим, что размер скирмионов может быть уменьшен до нескольких нанометров.

Кроме того, подобная память будет сохранять информацию даже при выключении питания.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
58

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
189

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
643

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
154

Заур Смирнов: Крымская резолюция для ООН основана на просьбах миллионов украинцев

Вчера 20:46
725
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мэй заявила,что Великобритания не будет держаться за Евросоюз

5:43

Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ

5:36

Пожар в Приамурье унес жизни четырех человек, в том числе ребенка

5:29

Совет Европы потребовал от Словении отказа от ужесточения миграционной политики

5:24

Порошенко надеется, что ЕС даст украинцам безвиз уже в 2017 году

5:22

Кустурица попросил прощения у заплаканных зрителей своего нового фильма

5:08

Австралийским физикам удалось увидеть квантовое будущее

4:57

Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Буэнос-Айреса, пассажиры эвакуированы

4:43

Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах

4:40

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

4:35

«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании

4:25

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

4:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мэй заявила,что Великобритания не будет держаться за Евросоюз
Читать
Закрыть