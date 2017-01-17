Древняя статуя Будды показалась из-под воды в восточном Китае

Пекин, 17 января. Необычная находка была сделана в восточной китайской провинции Цзянси — во время ремонта ворот шлюза, закрывающего водохранилище Хунмэнь показалась древняя статуя Будды, которая на протяжении многих лет оставалась ниже уровня воды. Историки относят находку к эпохе китайской династии Мин, возраст статуи — несколько веков.

Из-за ремонта шлюзов гидроэлектростанции уровень воды в водохранилище опустился более чем на 10 метров. Древняя статуя Будды высотой около 3,8 метров высечена в скале из цельного камня. В настоящее время к изучению находки приступили археологи. Вероятнее всего ниже статуи находится древний буддийских храм, возможно, высеченный в скале. С помощью подводного оборудования археологи попытаются изучить его.

По мнению экспертов, спокойные воды водохранилища оказали благоприятное воздействие на сохранность статуи, укрыв ее от эрозии и разрушения. На статуе Будды до сих пор видна тщательная резьба по камню, которую не стерли годы под водой.

Местные жители сочли обнаружение статуи добрым знаком, вспомнив местную легенду о руинах древнего города на дне водохранилища.