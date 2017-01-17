Мэй заявила,что Великобритания не будет держаться за Евросоюз

Лондон, 17 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна не будет держаться за какие-либо элементы членства в объединении.

По ее словам, Лондон не намерен строить свои будущие отношения с Европейским союзом по каким-либо существующим образцам.

«Ни о каком частичном членстве в ЕС, ни о какой ассоциации с ЕС, ни о чем, что будет означать, что мы одной ногой в ЕС, а другой – вне его, ни о чем этом не может быть и речи. Мы не намерены принимать уже существующие у других стран модели», — подчеркнула Мэй.

Она добавила, что намерена добиться выгодных для Британии условий выхода из Евросоюза, при этом отметив, что в дальнейшем страна не будет самоизолироваться.