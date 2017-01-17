Пожар в Приамурье унес жизни четырех человек, в том числе ребенка

Благовещенск, 17 января. В ночь на вторник, 17 января, в одном из жилых домов, расположенных в городе Свободный, что в Амурской области, в ночь на вторник, 17 января, вспыхнул сильный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Дальневосточному региональному центру.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило к ним на пульт около 02.38 по местному времени (20.38 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы обнаружили, что огнем объят двухэтажный жилой дом. В небо поднимались клубы густого черного дыма.

Сотрудникам пожарной службы удалось локализовать возгорание уже спустя 12 минут. После того, как огонь потушен, на месте происшествия обнаружили тела четырех человек. При этом сообщается, что среди погибших один ребенок.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Известно, что женщина 1966 года рождения, возраст еще двух взрослых погибших пока не известен. Мальчику около четырех лет.

Сообщается также, что в ходе проведенного следователем осмотра места происшествия видимых признаков криминальной смерти установлено не было, жилое помещение было заперто изнутри, предварительная причина смерти погибших - отравление продуктами горения.

По факту произошедшего следователи сейчас проводят доследственную проверку.

