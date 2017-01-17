Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ

Киев, 17 января. Посещение уходящим вскоре в отставку вице-президентом США Джо Байденом столицы Украины не стало для украинской политики гарантом поддержки со стороны новой администрации США. Напротив, тот факт, что в Киев — всего за несколько дней до окончания срока своих полномочий — поехал один из самых яростных противников избранного президента Дональда Трампа, ясно показывает, что Украина оказалась за бортом крупной американской политики.

Самым тревожным признаком для украинских властей стали заявления Трампа, который пообещал поддержать снятие санкций с РФ в обмен на ядерное разоружение. При этом НАТО — куда так отчаянно стремилась киевская власть — избранный президент сходу назвал устаревшей организацией.

«До настоящего момента Вашингтон обуславливал снятие санкций исключительно тем, чтобы Москва строго соблюдала Минские соглашения, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Однако сегодня бои продолжаются», — отмечает автор колонки в французской Le Figaro.

Наилучшим образом состояние украинской политики внешней политики отражает фраза Байдена, брошенная в ответ на вопрос про будущее Украины: «Надежда дает силы жить». Порошенко и действующей в Киеве власти остается только надеяться, что им представится новая возможность цепляться за власть.