FAN-TV Лента новостей
Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ
Украина

Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ

Сегодня 5:36
81

Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ

Киев, 17 января. Посещение уходящим вскоре в отставку вице-президентом США Джо Байденом столицы Украины не стало для украинской политики гарантом поддержки со стороны новой администрации США. Напротив, тот факт, что в Киев — всего за несколько дней до окончания срока своих полномочий — поехал один из самых яростных противников избранного президента Дональда Трампа, ясно показывает, что Украина оказалась за бортом крупной американской политики.

Самым тревожным признаком для украинских властей стали заявления Трампа, который пообещал поддержать снятие санкций с РФ в обмен на ядерное разоружение. При этом НАТО — куда так отчаянно стремилась киевская власть — избранный президент сходу назвал устаревшей организацией.

 

«До настоящего момента Вашингтон обуславливал снятие санкций исключительно тем, чтобы Москва строго соблюдала Минские соглашения, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Однако сегодня бои продолжаются», — отмечает автор колонки в французской Le Figaro.

Наилучшим образом состояние украинской политики внешней политики отражает фраза Байдена, брошенная в ответ на вопрос про будущее Украины: «Надежда дает силы жить». Порошенко и действующей в Киеве власти остается только надеяться, что им представится новая возможность цепляться за власть.

 

комментарии
Валентин Меликов
#петр порошенко #джо байден
Новости партнеров
Эксклюзив

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
57

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
186

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
639

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
154

Заур Смирнов: Крымская резолюция для ООН основана на просьбах миллионов украинцев

Вчера 20:46
722
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мэй заявила,что Великобритания не будет держаться за Евросоюз

5:43

Приезд Байдена в Киев ничем не помог Порошенко и украинцам — западные СМИ

5:36

Пожар в Приамурье унес жизни четырех человек, в том числе ребенка

5:29

Совет Европы потребовал от Словении отказа от ужесточения миграционной политики

5:24

Порошенко надеется, что ЕС даст украинцам безвиз уже в 2017 году

5:22

Кустурица попросил прощения у заплаканных зрителей своего нового фильма

5:08

Австралийским физикам удалось увидеть квантовое будущее

4:57

Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Буэнос-Айреса, пассажиры эвакуированы

4:43

Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах

4:40

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

4:35

«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании

4:25

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

4:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мэй заявила,что Великобритания не будет держаться за Евросоюз
Читать
Закрыть