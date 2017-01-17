Порошенко надеется, что ЕС даст украинцам безвиз уже в 2017 году

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что украинский народ должен получить право безвизового посещения ЕС уже в наступившем году. Любые другие варианты, заявил президент, были бы «несправедливыми».

По словам президента Украины, в 2016 году «удалось найти формулу», которая позволит продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом — несмотря на то, что ни одна страна ЕС не посмела выступить против Брюсселя, процесс долгожданной украинцами Ассоциации продолжает буксовать. Порошенко воззвал к совести европейских властей.

«Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу», — заявил Порошенко в понедельник на встрече с иностранными послами. «На Украине в европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе», — подчеркнул он.

Все вопросы, необходимые для «включения» безвизового режима для украинцев, «уже филигранно отшлифованы», утверждает Порошенко, и остается лишь дождаться политической воли Брюсселя.