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Кустурица попросил прощения у заплаканных зрителей своего нового фильма
Весь мир

Кустурица попросил прощения у заплаканных зрителей своего нового фильма

Сегодня 5:08
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Кустурица попросил прощения у заплаканных зрителей своего нового фильма

Белград, 17 января. Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица, который в эти дни находится в Сербии на фестивале кино и музыки «Кустендорф», попросил прощения у всех зрителей, которые не смогли сдержаться и расплакались во время просмотра его новой картины под названием «По млечному пути», где главную роль играет Моника Беллуччи. Об этом сообщают местные СМИ.

«Извините меня, если вы слишком много плакали. Это — искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого… Мы живём во времени, когда фильмы смотрят на мобильном телефоне, в Интернете», — заявил Кустурица.

Отметим, что в новой киноленте Эмира Кустурицы рассказывается о любви во время войны в Боснии и Герцеговине, которая проходила там в 1992–1995 годах. Известно, что сам режиссер сыграл в этом фильме возлюбленного Моники Беллуччи. Лента вышла в российский прокат 12 января.

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Ксения Бекетова
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