Совет Европы потребовал от Словении отказа от ужесточения миграционной политики

Брюссель, 17 января. Совет Европы призвал правительство Словении отказаться от внесения поправок, ужесточающих миграционную политику в стране.

В письме комиссара по правам человека Нила Муйжниекса, адресованном спикеру словенского парламента Милану Брглезу, говорится, что власти страны должны отказаться от поправок, которые «противоречат международному праву и нарушают права человека».

Кроме того, представитель Евросовета одобрил внесение поправки о создании специального миграционного ведомства, которое будет заниматься координацией мигрантов.

Добавим, что на следующей неделе парламент Словении намерен рассмотреть ряд поправок, касающихся миграционной политики, одна из которых касается закрытия границы в случае кризиса.

Напомним, что в октябре прошлого года власти Словении приступили к установке металлических ограждений около двух пограничных переходов с Хорватией на случай обострения миграционного кризиса.