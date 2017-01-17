Австралийским физикам удалось увидеть квантовое будущее

Сидней, 17 января. Ученым из Университета Сиднея удалось впервые предсказать поведение квантовой системы и помочь ей избежать разрушения.

По словам специалистов, данное открытие создает новые возможности для разработки квантовых компьютеров.

Отмечается, что развитию и практическому применению «технологий будущего» мешает декогеренция, являющаяся разрушением квантовых связей между подобными объектами.

Австралийским физикам удалось разработать методику, позволяющую предсказывать поведение отдельных квантовых объектов в будущем и избегать декогеренции.

После успешного завершения опытов специалисты заявили об открытии дороги для внедрения подобных алгоритмов в проекты по созданию квантовых компьютеров и систем связи.