Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Буэнос-Айреса, пассажиры эвакуированы

Буэнос-Айрес, 17 января. В понедельник вечером в воздушной гавани Хорхе Ньюбери, которая находится в столице Аргентины Буэнос-Айресе, вспыхнул сильный пожар, в результате которого сотрудника спасательной службы пришлось проводить экстренную эвакуацию всех сотрудников и пассажиров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные власти.

Как сообщили в службе безопасности аэропорта, его работа в связи с произошедшим временно приостановлена.

Также сообщается, что в результате пожара никто не пострадал. Все самолеты, которые должны были совершить посадку в Хорхе Ньюбери, направляют в Международный аэропорт Эсейса, расположенный в пригороде Буэнос-Айреса.

По предварительным данным, пожар начался в зале вылета. В настоящее время причины возгорания выясняются.