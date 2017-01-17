Сирия новости 17 января 2017 7.00: ВКС РФ помогает сирийцам в Дейр эз-Зоре, курды проводят конференции в Хасаке

Сирия, 17 января. На подступах к Пальмире началась операция САА при поддержке ВКС РФ. Сирийские курды проводят конференции в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск.

Информационные ресурсы оппозиционных правительству Сирии группировок распространяют информацию о том, что боевики отбили атаку САА в районе Джобар Дамаска. Подтверждений этим сообщениям в настоящее время не получено.

Провинция Тартус

Российский паром «Александр Ткаченко» покинул порт Тартуса и проходит Босфор, направляясь в Черное море.

Провинция Алеппо

Региональные информационные ресурсы обсуждают интервью Игоря Михайлика, начальника Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, телеканалу «Россия-24».

Так, AMN сообщает, ссылаясь на Игоря Михайлика, что российские саперы уже обезвредили 24 тысячи мин и снарядов на территории около 2000 гектаров. В сообщениях об интервью Михайлика, информационные ресурсы региона отмечают, что группировки боевиков в Алеппо заминировали «буквально все». Особое внимание уделяется готовности России к сотрудничеству по разминированию гражданских объектов в Сирии с военными инженерами из других стран.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в различных районах Алеппо обострились ситуация с водоснабжением. По некоторым данным, вода не поступает в районы города с субботы. Проблемы с подачей воды в Алеппо связывают с состоянием насосной станции, расположенной на подконтрольной террористам ИГ территории (город Хафса на востоке провинции). Сообщается, что данная насосная станция не подключена к электричеству.

Провинция Хомс

Местные информационные ресурсы сообщают о начале масштабной операции САА на подступах к Пальмире. Задача, поставленная перед подразделениями САА в этом районе Сирии — возвращение под правительственный контроль нефтяных и газовых объектов Джезаль, Эш-Шаер и Махр. Сообщается, что в начавшейся операции задействованы не менее 10 тысяч бойцов САА и элитного спецформирования «Соколы пустыни» («Суккур эс-Сахра»). «Аль-Ватан» отмечает, что начальник Генштаба САА генерал Али Айюб лично инспектировал войска перед началом операции.

Боевики различных группировок продолжают предпринимать попытки срыва режима прекращения огня в Сирии. Известно, что в ходе последнего обстрела боевиков Хомса, в городе были ранены 7 человек.

Провинция Дейр эз-Зор

Обстановка на подступах и окраинах города Дейр эз-Зор обострилась. Группы террористов ИГ предпринимают попытки войти в один из районов города — Тахту — с севера. ИГ распространяет также информацию о том, что группам террористов удалось захватить гору Умал и кладбище на юго-западе Дейр эз-Зора.

Правительственные источники, используя телевизионные возможности, подтверждают, что ИГ удалось прорваться в район Мадинат-Уммаль Дейр эз-Зора и в предместьях Рассафа, Эль-Макабир и Панорама. Однако САА — при поддержке ВКС РФ и ВВС — перешла в контратаку и вернула контроль над дорогой, связывающей Дейр-эз-Зор с военным аэродромом.

Провинция Ракка

В городе Табка Дрон уничтожил машину ИГ, в которой находилось 2 террориста.

Провинция Хасака

Курдская партия «Демократический союз» собрала конференцию в городе Рас-эль-Айн, чтобы обсудить будущее Рожавы («Сирийский Курдистан»). По информации ARA News, в работе конференции приняли участие представители различных политических партий и организаций самоуправления, представители интеллигенции и других групп курдского населения. Как сообщает ARA News, обсуждались вопросы будущего сирийского Курдистана.

Предполагается, что проведение этой конференции является частью целой серии мероприятий, которые планируется провести в каждой области сирийского Курдистана, сообщает ARA News.

Ирак

Как сообщают официальные представители армии Ирака, за минувшие сутки уничтожено 17 заминированных транспортных средств ИГ в освобожденных районах на севере Мосула, ликвидированы 7 обнаруженных тайников с оружием террористов.

Сообщается о ликвидации армией Ирака 25 террористов ИГ, а также 4 штабов террористов входе освобождения на севере Мосула районов аль-Араби и аль-Кинди. По официальным данным армии Ирака, к настоящему времени освобождены 90% восточного Мосула.

В то же время известно, что ИГ успели полностью уничтожить госпиталь в районе аль-Ханса — до того, как туда прибыли подразделения армии Ирака.