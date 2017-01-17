Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах

Давос, 17 января. Дорожный инцидент, произошедший в Швейцарских Альпах, помешал участникам Всемирного экономического форуме, который открывается сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос, попасть в свои гостиницы.

Очевидцы происходящего сообщают, что горная дорога между курортами Давос и Клостерс, в настоящее время полностью перекрыта. Проехать могут только машины скорой помощи. Отмечается, что за ночь на трассе скопилась колонна из примерно сотни микроавтобусов и других машин.

Причина случившегося на данный момент неизвестна.

Добавим, что сорок седьмой Давосский форум, ежегодно собирающий мировых лидеров и представителей бизнес-элиты, официально открывается во вторник утром.