FAN-TV Лента новостей
Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах
Происшествия

Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах

Сегодня 4:40
42

Участники форума в Давосе не могут вернуться в отели из-за происшествия в горах

Давос, 17 января. Дорожный инцидент, произошедший в Швейцарских Альпах, помешал участникам Всемирного экономического форуме, который открывается сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос, попасть в свои гостиницы.

Очевидцы происходящего сообщают, что горная дорога между курортами Давос и Клостерс, в настоящее время полностью перекрыта. Проехать могут только машины скорой помощи. Отмечается, что за ночь на трассе скопилась колонна из примерно сотни микроавтобусов и других машин.

Причина случившегося на данный момент неизвестна.

Добавим, что сорок седьмой Давосский форум, ежегодно собирающий мировых лидеров и представителей бизнес-элиты, официально открывается во вторник утром.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Сегодня 4:35
40

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
154

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
595

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
150

Заур Смирнов: Крымская резолюция для ООН основана на просьбах миллионов украинцев

Вчера 20:46
666
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

4:35

«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании

4:25

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

4:19

Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»

4:00

Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла в наступление на подступах к Дейр эз-Зору

3:55

Россияне были в ночном клубе в Мексике, где произошла кровавая резня

3:53

Захарова назвала вмешательство США причиной многих мировых бед

3:39

Уникальные снимки гигантской волны на Венере появились в Сети

3:21

Марин Ле Пен рассказала, зачем летала в Нью-Йорк

3:19

Кровавая бойня в Мексике: десять человек убиты и шестеро обезглавлены 

3:00

Советник Трампа считает, что санкции сплотили россиян вокруг Путина

2:55

Администрация Трампа не возражает против американских инвестиций в Россию

2:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ
Читать
Закрыть