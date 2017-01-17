Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

Нью-Йорк, 17 января. На официальном сайте космического агентства NASA в понедельник появилась уникальная цветная фотография, которая была сделана с помощью орбитального телескопа «Хаббл». На снимке показано столкновение двух галактик. При этом стоит отметить, что такие события происходят очень редко и являются уникальными. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказали ученые, столкновение галактик это очень редкое и необычное событие. Снимок, который им удалось сделать, является уникальным изображением космической трагедии. Только благодаря улучшенному телескопу «Хаббл» специалистам удалось заснять это.

По словам специалистов, две галактики «имели неосторожность» подойти слишком близко друг к другу. Взаимное гравитационное притяжение сделало свое дело – галактики постепенно начали сливаться воедино.

Телескоп «Хаббл» находится на орбите Земли с 24 апреля 1990 года. За все время его работы было получено более 1 млн изображений небесных объектов.

