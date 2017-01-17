FAN-TV Лента новостей
Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик
Весь мир

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

Сегодня 4:19
45

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

Нью-Йорк, 17 января. На официальном сайте космического агентства NASA в понедельник появилась уникальная цветная фотография, которая была сделана с помощью орбитального телескопа «Хаббл». На снимке показано столкновение двух галактик. При этом стоит отметить, что такие события происходят очень редко и являются уникальными. Об этом сообщают местные СМИ. 

Как рассказали ученые, столкновение галактик это очень редкое и необычное событие. Снимок, который им удалось сделать, является уникальным изображением космической трагедии. Только благодаря улучшенному телескопу «Хаббл» специалистам удалось заснять это.

По словам специалистов, две галактики «имели неосторожность» подойти слишком близко друг к другу. Взаимное гравитационное притяжение сделало свое дело – галактики постепенно начали сливаться воедино.

Телескоп «Хаббл» находится на орбите Земли с 24 апреля 1990 года. За все время его работы было получено более 1 млн изображений небесных объектов.
 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп – «кандидат Кремля»: новая атака Би-Би-Си на будущего президента США

Сегодня 1:14
149

Сирия новости 16 января 2017 22.30: командир «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в Дамаске, ИГ теряет позиции в Мосуле

Вчера 22:30
586

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Вчера 22:11
146

Заур Смирнов: Крымская резолюция для ООН основана на просьбах миллионов украинцев

Вчера 20:46
659

Киевский синдром и полет на Луну: как Джо Байден стал заложником Украины

Вчера 20:09
542
Показать еще
Прямая трансляция

Помнят всё: легендарные часы Нахимовского училища запустили в Петербурге. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Хаббл сделал сенсационное цветное фото столкновения галактик

4:19

Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»

4:00

Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла в наступление на подступах к Дейр эз-Зору

3:55

Россияне были в ночном клубе в Мексике, где произошла кровавая резня

3:53

Захарова назвала вмешательство США причиной многих мировых бед

3:39

Уникальные снимки гигантской волны на Венере появились в Сети

3:21

Марин Ле Пен рассказала, зачем летала в Нью-Йорк

3:19

Кровавая бойня в Мексике: десять человек убиты и шестеро обезглавлены 

3:00

Советник Трампа считает, что санкции сплотили россиян вокруг Путина

2:55

Администрация Трампа не возражает против американских инвестиций в Россию

2:52

Конгрессменов США в МИД РФ сравнили с персонажами сказки, запугавших самих себя

2:34

Песков: Вмятина на обшивке президентского самолета не повлияет на график Путина

2:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»
Читать
Закрыть