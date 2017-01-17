«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

В Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось прощание с главой фонда «Справедливая помощь», правозащитницей Елизаветой Глинкой, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В последний путь Доктора Лизу провожают близкие, друзья, родные и просто неравнодушные люди – те, для кого ее помощь стала бесценной. В соборе у гроба установлены венки от президента, министра обороны Российской Федерации, Совета по правам человека, от семьи и детей. Рядом лежат награды Елизаветы Глинки, букеты цветов и прощальные письма тех, в чьем сердце она осталась навсегда. Смотрите видеорепортаж ФАН-ТВ.

Репортер ФАН-ТВ поговорил с несколькими людьми, которые пришли проститься с врачом и человеком выдающихся душевных качеств, которого нельзя забыть – как и нельзя смириться со смертью Елизаветы Глинки.

«Я был в плену, после освобождения из плена мы с ней встретились в Донецке, общались минут 40, – рассказал ФАН-ТВ иеромонах Феофан (Кратиров). – Она старалась и морально поддержать, и помогла потом пройти медицинские учреждения – то, что надо было для освидетельствования того, что происходило там, в плену. Всячески старалась помочь, поддержать…А скольким она людям послужила – сотнями исчисляется количество этих людей! Она послужила Богу. Так, что дай Бог, чтобы хотя бы кто-то из нас еще мог служить. Она мне подарила иконочку Пантелеймона Целителя с ленточкой, освещенной на его мощах, и сказала: «Я много лет вожу с собой эту иконочку везде кладу, она меня согревает, теперь пусть тебя согревает». И эту иконочку подарила мне. В последнюю неделю ее жизни мы должны были встретиться, и уже… не доведется встретиться».

Елизавета Глинка известна своими многочисленными гуманитарными акциями по спасению детей в горячих точках, благотворительной помощью тяжело больным и бездомным людям. За годы своей работы для многих россиян она стала олицетворением добра, сострадания и милосердия. 25 декабря 2016 года Доктор Лиза вылетела в Сирию, чтобы отвезти гуманитарный груз в университетский госпиталь Латакии. Но сделать еще одно доброе дело ей было не суждено. Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение почти сразу после взлета из аэропорта Адлер. Вместе с Доктором Лизой на борту находились военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова. Никто из них не выжил. Похоронят Елизавету Глинку на Новодевичьем кладбище.

«Она приезжала в Армению 5-6 лет назад и случайно узнала о моей ситуации, – сообщил Спартак Амиян, который в числе прочих пришел проститься с Доктором Лизой. – А через неделю она позвонила и сказала, чтобы я отправил какие-то документы – то, что со мной случилось. Я до этого лечился в разных местах. И я просто это всё отправил. Еще через неделю она сказала, что меня ждут уже в Москве. Это было для нас очень неожиданно, потому что мы были знакомы всего лишь несколько часов. Она была источником добра, она очень помогла мне. В самые трудные моменты жизни, когда случилось со мной несчастье, травма, мы познакомились, и она дала мне надежду – самое главное».

Смотрите также: Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Николай Сванидзе, российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ тоже поделился с ФАН-ТВ своими воспоминаниями о Елизавете Глинке: «Исключительный человек по меркам общепринятым, святой человек, насколько я себе представляю святых людей, человек – абсолютно бессеребренник, в высочайшем смысле помешанный на добре, на том, чтобы бескорыстно помогать людям. Таких людей, в общем, настолько немного, что потеря Лизы, конечно, совершенно невосполнима».

«Такой редкий пример, когда в наше время – такое сложное, тяжелое; время, когда другие ценности правят бал так называемый, есть такие люди, которые своим горением, своей жизнью показывают нам другое направление. Вот это святое дело бескорыстного служения людям, в конце концов, победит», – убежден депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов.

Ирина Максименкова сказала об ушедшей Елизавете Глинке так: «Образец вообще Человека как такового с большой буквы, замечательный, светлый человек… Дай Бог, чтобы ее дело дальше продолжалось. Ее слова последние, что «мы можем никогда и…», «улетели – и не вернулись». Пророческие они были или нет… Ее подвиг просто невероятный… Пожалуй, зов такого доброго сердца… Оно просто должно жить! Всегда!»

На похороны пришли военные. С репортером ФАН-ТВ пообщался командир авиационно-спасательного отряда МЧС России Евгений Серых: «С Доктором Лизой мы работали, сотрудничали два года, она была просто необыкновенным человеком, таких людей мы не встречали. Мы все очень потрясены случившимся. Это большое горе не только для ее семьи, это большое горе для всех: и для нашего авиационного коллектива , и для тех больных, которых она вывозила из Донецкой, Луганской области, и для тех больных и бездомных, за которыми она ухаживала здесь, в Москве. Поэтому это огромное горе и такая потеря… невосполнимая просто».

«Дело Доктора Лизы все-таки будет жить?» – спрашивает у него корреспондент ФАН-ТВ.

«Мы надеемся, – отвечает командир спасателей, – потому что продолжение ее дела, которое она начала много лет назад, – это было бы самой большой памятью для нее».

Смотрите также: Донбасс: израненная войной душа грезит о музыке. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.