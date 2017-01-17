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«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании
Технологии

«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании

Сегодня 4:25
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«Умные часы» расскажут хозяину о начинающемся заболевании

Стэнфорд, 17 января. Специалисты из американского Стэнфордского университета разработали гаджет, позволяющий следить за состоянием своего здоровья.

Чтобы проверить эффективность устройства, учеными был проведен эксперимент, продлившийся два года, участниками которого стали 43 человека.

«В целом, эти результаты показывают, что портативные биосенсоры дают полезную информацию для отслеживания активности и физиологии человека», — подчеркнули специалисты.

Сообщается, что устройство укомплектовано датчиками слежения за кровяным давлением, пульсом, температурой кожи и другими «умными» сенсорами.

Отмечается, что гаджет способен обнаружить признаки начинающейся болезни.

В настоящее время специалисты заняты разработкой алгоритмов, которые смогли бы распознать недомогание с высокой точностью.

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Ирина Лошкарева
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