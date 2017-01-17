Россияне были в ночном клубе в Мексике, где произошла кровавая резня

17 Января 2017 03:53 39

Мехико, 17 января. На данный момент стало известно, что в ночном клубе, расположенном в городе Плайя-дель-Кармен, что в Мексике, где неизвестный устроил кровавую бойню, находились граждане России. Сообщается, что ни один из россиян к счастью не пострадал. При этом известно, что две жительницы России находились буквально в нескольких метрах от того места, где произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.

Как в свою очередь рассказал российский консул в Мексике Дмитрий Болбот, среди погибших и раненых граждан нашей страны нет.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 января в одном из ночных клубов мексиканского города Плайя-дель-Кармен. Известно, что в тот момент там проходил музыкальный фестиваль.

Жертвами стрелка стали граждане Канады, Италии, Колумбии и Мексики. Еще 15 человек получили различные ранения.

По информации полиции, инцидент мог произойти из-за раздела сфер влияния между преступными группировками либо попыткой вымогательства.

Известно, что на данный момент правоохранителям удалось задержать трех человек, полиция выясняет, могут ли они быть связаны с нападением на клуб.