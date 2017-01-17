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Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»
Происшествия

Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»

Сегодня 4:00
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Amazon передал еврейке «привет от дяди Адольфа»

Лондон, 17 января. Крупнейший американский интернет-магазин Amazon.com попал в эпицентр антисемитского скандала.

Сообщается, что клиентка магазина из Великобритании, имеющая еврейское происхождение, обнаружила в посылке с игрушками, заказанными для своих детей, листок с надписью «Привет от дяди Адольфа».

Как выяснилось, оскорбительную записку вложил в посылку сотрудник интернет-магазина, который впоследствии был уволен.

Отметим, что женщина была настолько шокирована находкой, что два дня подряд не ходила на работу.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записку, упаковку посылки и ее содержимое для экспертизы. Отмечается, что следствие расценивает случившееся как преступление, совершенное на почве ненависти.

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Ирина Лошкарева
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