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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла в наступление на подступах к Дейр эз-Зору

17 Января 2017 03:55
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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ перешла в наступление на подступах к Дейр эз-Зору

Дамаск, 17 января. Подразделения САА, при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии, контратакуют террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) на подступах к сирийскому городу Дейр эз-Зор.

Бои идут, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria, на окраинах города — в районе Мадинат-Уммаль, а также  в предместьях Рассафа, Эль-Макабир и Панорама, в которые удалось проникнуть террористам. Как сообщается, правительственным силам уже удалось вернуть контроль над дорогой, связывающей Дейр-эз-Зор с военным аэродромом — основным форпостом САА и ополченцев.

По сообщениям из Сирии, угроза окружения террористами военного аэродрома ликвидирована. Группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) несет большие потери в живой силе и технике.

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