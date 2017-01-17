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Захарова назвала вмешательство США причиной многих мировых бед
Россия

Захарова назвала вмешательство США причиной многих мировых бед

Сегодня 3:39
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Захарова назвала вмешательство США причиной многих мировых бед

Москва, 17 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что причиной многих мировых бед является вмешательство Соединенных Штатов.

По ее словам, мир избежал бы многих бед, если бы США не вмешивались в политику других стран.

Данное заявление она сделала после высказывания государственного секретаря США Джона Керри о миграционной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

На своей странице в социальной сети Facebook представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что данную мысль американской стороне необходимо было сформировать ранее.

«Как было бы правильно адресовать ее Бараку Обаме, а до этого Биллу Клинтону, обоим Джорджам Бушам и т.д. на заре их президентства. Мир смог бы избежать стольких бед!», — написала Захарова, добавив, что эти слова нужно написать на входе в Овальный кабинет.

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Ирина Лошкарева
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