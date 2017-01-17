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Уникальные снимки гигантской волны на Венере появились в Сети
Весь мир

Уникальные снимки гигантской волны на Венере появились в Сети

Сегодня 3:21
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Уникальные снимки гигантской волны на Венере появились в Сети

Токио, 17 января. Японские ученые в 2015 году запустили на орбиту планеты научный зонд «Акацуки», который смог обнаружить довольно странное неподвижное дугообразное образование в атмосфере. Об этом сообщает Газета.ru.

По словам специалистов, оно очень похоже на гидродинамическую гравитационную волну, возникающую при прохождении газовых потоков над горной местностью планеты. 

Стоит отметить, что такие явления исследователям удавалось обнаруживать и ранее. 

Известно, что станцию Akatsuki японские специалисты запустили 21 мая 2010 года с космодрома Танегасима для обнаружения следов вулканической активности на Венере.

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Ксения Бекетова
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