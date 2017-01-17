Кровавая бойня в Мексике: десять человек убиты и шестеро обезглавлены 

Мехико, 17 января. Всего за сутки в мексиканском штате Герреро, который считается одним из самых неспокойных, были жестоко убиты сразу десять человек. При этом известно, что шестеро из них были обезглавлены. Об этом в понедельник, как сообщают местные СМИ, рассказал представитель группы по координации вопросов безопасности штата Роберто Альварес.

Как стало известно, шесть обезглавленных тел обнаружили в автомобиле, который находился в административном центре в городе Чильпансинго, что в штате Герреро. Сообщается, что головы, упакованные в пакет, были найдены там же.

Кроме того в городе Чилапа сотрудники мексиканской полиции нашли тела еще четырех человек со следами насильственной смерти. Два тела были обнаружены на дороге, а еще два в одном из домов.

Стоит отметить, что мексиканский штат Герреро считается одним из самых опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

