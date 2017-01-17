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Марин Ле Пен рассказала, зачем летала в Нью-Йорк

17 Января 2017 03:19
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Марин Ле Пен рассказала, зачем летала в Нью-Йорк

Париж, 17 января. Глава партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что посещала Нью-Йорк с частным визитом.

По ее словам, цель поездки не была связана с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Это был визит не в рамках моей предвыборной кампании, это был частный визит, мне надо было встретиться с некоторыми людьми, которые хотели со мной побеседовать, а также дополнительно поучаствовать в том, что происходит в настоящий момент во Франции», — сказала она.

Ле Пен подчеркнула, что не просила о встрече с Трампом.

Отметим, что Марин Ле Пен прибыла в Нью-Йорк 12 января для необъявленного двухдневного визита. Во время поездки ее заметили в небоскребе «Трамп Тауэр», являющемся резиденцией избранного президента США.

Ирина Лошкарева

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