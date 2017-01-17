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Политика

Администрация Трампа не возражает против американских инвестиций в Россию

17 Января 2017 02:52
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Администрация Трампа не возражает против американских инвестиций в Россию

Вашингтон, 17 января. Администрация избранного президента США Дональда Трампа не собирается возражать против инвестиций американских компаний в российскую экономику. С таким заявлением выступил  советник Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

Как заявил Скарамуччи, выступая на экономическом форуме в Давосе, команда Трампа верит в огромные возможности, открывающиеся в связи со свободной торговлей. Поэтому ни Трамп, ни его администрация не возражают против американских инвестиций в российскую экономику. Также Скарамуччи выразил надежду, что ограничения на инвестиции, вызванные санкциями против России, будут нейтрализованы в ближайшее время.

 

Антон Зарубин

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