Администрация Трампа не возражает против американских инвестиций в Россию

17 Января 2017 02:52 42

Вашингтон, 17 января. Администрация избранного президента США Дональда Трампа не собирается возражать против инвестиций американских компаний в российскую экономику. С таким заявлением выступил советник Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

Как заявил Скарамуччи, выступая на экономическом форуме в Давосе, команда Трампа верит в огромные возможности, открывающиеся в связи со свободной торговлей. Поэтому ни Трамп, ни его администрация не возражают против американских инвестиций в российскую экономику. Также Скарамуччи выразил надежду, что ограничения на инвестиции, вызванные санкциями против России, будут нейтрализованы в ближайшее время.