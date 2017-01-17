Советник Трампа считает, что санкции сплотили россиян вокруг Путина

17 Января 2017 02:55 32

Вашингтон, 17 января. Советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что санкции Запада, введенные в отношении России, привели к обратному эффекту и сплотили российский народ вокруг президента РФ Владимира Путина.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить», — сказал Скарамуччи.

Он подчеркнул, что, по его пониманию, санкции скорее всего сплотили россиян вокруг президента.

Скарамуччи отметил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, не являлись лучшим решением. По мнению советника, России и США нужно сесть за стол переговоров и разработать альтернативу.