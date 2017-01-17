Песков: Вмятина на обшивке президентского самолета не повлияет на график Путина

17 Января 2017 02:31 35

Москва, 17 января. Легкое повреждение фюзеляжа одного из бортов специального летного отряда (СЛО) «Россия» не окажет никакого влияния на график президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что самолет Ил-96-300, являющийся VIP-бортом первого лица страны, получил несколько вмятин на обшивке левого крыла. Сейчас тендер на ремонт самолет выложен на сайте госзакупок.

По данным прессы, именно этим бортом пользуется Путин для зарубежных поездок. Например, он на нем летал на встречу «нормандской четверки» в Берлине, а также саммит «Большой двадцатка» в Китае.

Как заявил Песков, у президента есть резервный самолет, так что повреждение VIP-борта не отразится его на графике.