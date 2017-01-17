Конгресменов США в МИД РФ сравнили с персонажами сказки, запугавших самих себя

Москва, 17 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что члены Конгресса США «совсем запугали себя тенью российской угрозы» и сравнил их с персонажами детской сказки.

По его словам, конгрессмены утратили чувство реальности, реагируя на контакты между Москвой и представителями новой администрации США.

«Я по-прежнему в шоке от того, насколько деструктивно и спекулятивно обыгрывается тема наших контактов с кем бы то ни было в американских СМИ и среди американских политиков, особенно на Капитолийском холме», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что многие в Конгрессе, в том числе опытные политики, совсем запугали себя тенью российской угрозы».

При этом дипломат провел параллель между поведением американских политиков и персонажей из сказки Корнея Чуковского.

«Волки от испуга скушали друг друга», — процитировал Рябков.