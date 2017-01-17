Торга не будет: Россия не обсуждает с США вопрос отмены санкций

17 Января 2017 02:22 56

Нью-Йорк, 17 января. Москва не ведет с Вашингтоном переговоров относительно отмены антироссийских санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, все санкции против России были введены под надуманными и незаконными предлогами. Поэтому Москва не видит смысла обсуждать их с Вашингтоном. «Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять», – заявил Рябков.

В то же время, Рябков отметил, что Россия готова обсудить предложение Трампа об увязывании вопроса санкций с ядерным разоружением. Российский дипломат отметил, что крайне важно учесть все вопросы стратегической стабильности. Он подчеркнул, что готовность идти на диалог не означает, что Россия намерена изменить свою позицию.