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Политика

Торга не будет: Россия не обсуждает с США вопрос отмены санкций

17 Января 2017 02:22
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Торга не будет: Россия не обсуждает с США вопрос отмены санкций

Нью-Йорк, 17 января. Москва не ведет с Вашингтоном переговоров относительно отмены антироссийских санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, все санкции против России были введены под надуманными и незаконными предлогами. Поэтому Москва не видит смысла обсуждать их с Вашингтоном. «Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять», – заявил Рябков.

В то же время, Рябков отметил, что Россия готова обсудить предложение Трампа об увязывании вопроса санкций с ядерным разоружением. Российский дипломат отметил, что крайне важно учесть все вопросы стратегической стабильности. Он подчеркнул, что готовность идти на диалог не означает, что Россия намерена изменить свою позицию.

Антон Зарубин

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