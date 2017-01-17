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Госдеп может признать террористической группировку «Братья-мусульмане»
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Госдеп может признать террористической группировку «Братья-мусульмане»

Сегодня 2:26
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Госдеп может признать террористической группировку «Братья-мусульмане»

Вашингтон, 17 января. Одна из старейших исламистских группировок «Братья-мусульмане» может быть признана террористической в США с подачи администрации нового президента Дональда Трампа.

Сообщается, что в команде избранного президента США эту идею поддерживают кандидаты на пост главы Госдепартамента Рекс Тиллерсон, главы ЦРУ Майкл Помпео и министра обороны Джеймс Мэттис, говорится в материале газеты «Известия».

При этом высокопоставленный источник в Республиканской партии заявил, что новая администрация планирует максимально жестко заняться борьбой с терроризмом и считает «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), а в особенности военизированное и радикальное отделения группировки, террористами.

Источник также добавил, что меры по борьбе с терроризмом, принятые ранее администрацией действующего президента Барака Обамы, являются недостаточными и вызвали рост террористической угрозы для США и союзников.

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Ирина Лошкарева
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