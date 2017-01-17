Процедуру банкротства для россиян сделают дешевле и быстрее

Москва, 17 января. Процедура банкротства для граждан должна быть ускорена и удешевлена. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития.

Новый законопроект, предложенный министерством, разрешит гражданам объявлять себя неплатежеспособным без участия арбитражного управляющего. Таким образом, россияне смогу существенно сэкономить на издержках.

Как сообщается, Минэкономразвития подтвердило факт готовящейся инициативы, а Министерство финансов выразило готовность ее поддержать, сообщает газета «Известия».

По действующему законодательству, объявить банкротом себя можно при наличии долга в полмиллиона рублей и трех месяцах просрочки. На данный момент стоимость процедуры банкротства составляет около 150 тысяч рублей, что для большинства граждан является чрезмерно большой суммой.