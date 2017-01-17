Есть идея: мэров, нарушающих права сирот, могут сажать на 15 суток

Москва, 17 января. Представители Совета по правам человека при президенте РФ начнут бороться с массовыми отказами детям-сиротам в жилье, положенное им по закону. Сообщается, что в феврале текущего года пройдет рабочее совещание, в котором примут участие представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития, и множество московских чиновников.

Как в свою очередь рассказа «Известиям» член СПЧ Евгений Бобров, совет будет рекомендовать полицейским привлекать чиновников вплоть до мэров городов к административной ответственности и даже сажать их под административный арест за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья.

Только в Москве за 2014–2016 годы в судах было оспорено около 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот — как иногородних, так и родившихся в Москве. По мнению экспертов, случаев нарушений прав сирот на самом деле гораздо больше, просто не все жалуются. И эта тенденция характерна для всей страны. Порой ребят пытаются вернуть в квартиры, где живут их родители, лишенные родительских прав, туда, где не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой площади или где проживают посторонние люди, не являющиеся членами семьи.

Почти во всех случаях суды встают на сторону сирот, однако чиновники далеко не всегда торопятся исполнять их постановления.

«И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, — рассказал «Известиям» Евгений Бобров. — Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности — порой в их действиях можно найти состав преступления.

Стоит отметить, что в 2002 году в Москве создали межведомственную комиссию по решению жилищных вопросов детей-сирот, куда входят чиновники департаментов соцзащиты, имущества, образования, здравоохранения и других ведомств.