СК начал проверку по факту падения мужчины на рельсы в московском метро

Москва, 17 января. По факту гибели 80-летнего мужчины на Сокольнической линии московского метро была организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

Как сообщается, в этот понедельник вечером на станции «Университет» с рельс было поднято тело пожилого мужчины.

Пока нет точных данных о том, что именно произошло на станции метро, однако по предварительной информации мужчина скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности, а затем упал на рельсы.

Следственные органы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Окончательное решение будет принято по итогам проверки.