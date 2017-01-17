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Ле Пен намерена официально признать Крым частью РФ, если станет президентом Франции

17 Января 2017 02:23
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Ле Пен намерена официально признать Крым частью РФ, если станет президентом Франции

Париж, 17 января. Ле Пен выступает за независимость Франции от США и НАТО, не намерена искать одобрения Берлине и не сомневается, что Крым — это Россия.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, в своем интервью газете «Известия», рассказала, чем ее позиция отличается от принципов, демонстрируемых другими кандидатами в президенты Франции.

Так, Ле Пен подчеркнула, что, в отличие от других кандидатов в президенты, она отказывается «присягать какой-либо другой стране», и не намерена, как представители других партий, идущие на выборы президента Франции, «искать одобрения своего плана в Берлине», — добавила она. 

Является ли это прозрачным намеком на уже идущие консультации в Берлине, не уточняется, однако политик не скрывала, что ее приоритет — восстановление нормальных отношений между Францией и Россией.

 

 

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