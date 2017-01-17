МИД РФ: США манипулируют темой химоружия в Сирии

Вашингтон, 17 января. США активно манипулируют темой химического оружия в Сирии, и Россия выступает против подобного поведения. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, существует принципиальное расхождение позиции США и России по Сирии. Вашингтон продолжает обвинять сирийские власти в применении химического оружия, и недоволен тем, что Москва не занимает его сторону. Рябков объяснил, что российская сторона находит американскую доказательную базу крайне слабой и видит в подобных обвинениях попытку вновь «разогреть» сирийский конфликт.

По мнению российского дипломата, США пытаются использовать конвенцию о запрещении химического оружия для манипуляции. Все это может привести к резкому ухудшению ситуации в Сирии.