Москва потребует от Трампа прекратить преследование российских граждан

Москва, 17 января. Уполномоченный Министерства иностранных дел РФ Константин Долгов рассказал, что российские власти надеются, что новая президентская администрация США прекратит незаконную практику преследования россиян.

В первую очередь это касается похищения российских граждан из третьих стран, а также возвращения на родину россиян, уже отбывающих срок в США по политизированным обвинениям.

В материале газеты «Известия» говорится, что Россия намерена предложить избранному президенту США Дональду Трампу и его команде задействовать Страсбургскую конвенцию от 1983 года о передаче осужденных в страны их гражданства.

По его словам, практика преследования российских граждан в третьих странах абсолютно неприемлема, поэтому Россия будет требовать ее прекращения в ходе контактов с новой администрацией.