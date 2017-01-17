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Ученые назвали дни, в которые опасно рожать
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Ученые назвали дни, в которые опасно рожать

Сегодня 1:41
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Ученые назвали дни, в которые опасно рожать

Лондон, 17 января. Группа британских ученых провела множество различных исследований, благодаря которым им удалось выяснить, в какие дни недели женщине безопаснее всего рожать. Добровольцами в экспериментах стали порядка 1,5 млн человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По результатам своих работ специалисты пришли к выводу, что, оказывается, день недели напрямую связан с течением родового процесса у женщины и ее болевыми ощущениями. Ученые выяснили, что опаснее всего рожать в понедельник и в выходные дни. 

По мнению исследователей, на процесс родов оказывают влияние не только квалификация врача, но и внешние обстоятельства, и психологический настрой персонала и самой роженицы. 

Как рассказывают ученые, именно по понедельникам персонал не настроен на работу и не может принять ответственных решений, поскольку после выходных люди находятся в расслабленном состоянии. Рожать в выходные дни опасно, так как в больницах находится меньшее количество медперсонала. Кроме того, в такие дни повышается риск заражения инфекциями.

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Ксения Бекетова
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